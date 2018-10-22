"Манчестер Сити" с Зинченко прибыл в Харьков на матч с "Шахтером"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" прилетел в Харьков, где сыграет встречу третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Шахтером", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горожан".

Хосеп Гвардиола привез в Украину трех вратарей, 6 защитников, 10 полузащитников и 2-х нападающих:

вратари: Эдерсон, Дэниэл Гримшоу, Ариянет Муричи;

защитники: Кайл Уокер, Венсан Компани, Стоунз, Эмерик Лапорт, Бенжамен Мэнди, Отаменди;

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полузащитники: Стерлинг, Кевин де Брюйне, Лерой Сане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез, Александр Зинченко, Филипп Фоден, Браими Диас;

нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус.

Матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" начнется завтра в 22:00.