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"Нафтогаз" планирует выпустить еврооблигации ориентировочно на 0,5-1 млрд долларов

"Нафтогаз" планирует выпустить еврооблигации ориентировочно на 0,5-1 млрд долларов

КИЕВ. 22 октября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" планирует в ближайшее время выпустить еврооблигации ориентировочно на 05 -1 млрд долл. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель НАК Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем в ближайшее время выпустить еврооблигации. И у нас в ближайшее время ожидается роуд-шоу ... Мы планируем начать процесс где-то через неделю. То есть, мы будем идти после Министерства финансов. Мы планировали от 500 млн до 1 млрд долл. Все остальные параметры комментировать не могу, режим тишины мне это не позволяет", - сказал он.

По его словам, эти средства будут привлечены, в том числе, и для замещения кредитов.

Напомним, группа НАК "Нафтогаз Украины" планирует перечислить в бюджет в 2019 году около 130 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нафтогаз, облигации
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