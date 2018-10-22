Стало известно, во сколько правительство оценило энергомодернизацию Украины

КИЕВ. 22 октября. УНН. Энергетической модернизации подлежит около 70% жилого сектора Украины. Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

“На сегодня энергомодернизации подлежит около 70% жилого сектора Украины. А это около 30 млрд евро инвестиций на ближайшие 10 лет”, - дал оценку Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

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Чиновник также отметил, что энергетическая модернизация охватывает не только муниципалитеты и социальную инфраструктуру, а и — промышленность. В правительстве надеются привлечь инвестиции для реализации масштабной программы по обновлению энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в Кабмине планируют к 2030 году снизить энергоемкость экономики Украины вдвое.

Отметим, что теплопотери в новых домах на 50% меньше, чем в “хрущевках”.

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В проекте Государственного бюджета на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн на финансирование Фонда энергоэффективности.