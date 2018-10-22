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В Госстатистики зафиксировали рост цен на жилье

В Госстатистики зафиксировали рост цен на жилье

КИЕВ. 22 октября. УНН. Индекс цен в третьем квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 105,7%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры - индекс цен, к соответствующему периоду 2017 года, вырос на 6,7%. Индекс цен на двухкомнатные квартиры за год вырос на 5,2%, а на трехкомнатные - на 4,3%.

Напомним, недавно большинство застройщиков были вынуждены поднять цены на жилье. Вероятно, такое повышение цен не последнее до конца года, ведь наблюдается рост стоимости строительных материалов, в частности кирпич с начала года подорожал на 45%.

Как сообщал УНН, несмотря на рост цен застройщики не испытывают снижение спроса на жилье. Тем более, что крупные застройщики, такие как например "Киевгорстрой" предлагают инвесторам финансовые инструменты, облегчающие приобретение желаемого жилья. Речь идет о рассрочке, ипотеке, а также скидках при условии стопроцентной оплаты.

Источник: УНН
Теги: цены, жилье, Госстат
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