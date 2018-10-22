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"Крымский титан" возобновил работу два дня назад

"Крымский титан" возобновил работу два дня назад

КИЕВ. 22 октября. УНН. В субботу, 20 октября, в оккупированном Армянске (Крым) осуществили запуск завода "Крымский титан". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Росприроднадзора, передает УНН.

"Сотрудники Росприроднадзора 20 октября 2018 приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода "Титановые инвестиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, ООО "Титановые инвестиции" был подготовлен план действий "дорожная карта" по ликвидации накопленного экологического ущерба и реконструкции мощностей, направленный на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Как сообщал УНН, в ночь на 24 августа в районе расположения химического предприятия "Крымский титан" на севере оккупированного полуострова произошел выброс неизвестного ядовитого химического вещества, которое, особенно после осадков, образует на металлических предметах, деревьях, крышах домов и даже внутри помещений маслянистый налет с коричневатым или желто-зеленым оттенком.

Как заявлял глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, на заводе "Титановые инвестиции" произошла техногенная авария.

В пресс-службе Херсонской ОГА сообщали, что в период с 7 по 9 сентября было вывезено 405 детей, из них 306 школьников и 99 дошкольников. Их разместили в оздоровительных заведениях города Скадовск. В Мирненской, Каланчакской, Присивашской ОТО и частично в Каланчацком и Чаплынском районах Херсонской области временно остановили образовательный процесс.

Источник: УНН
Теги: Крым, завод, работа
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