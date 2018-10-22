Лучшее выступление Леня в сезоне принесло "Атланте" первую победу

КИЕВ. 22 октября. УНН. В третьем поединке регулярного чемпионата НБА для Алексея Леня клуб украинца в гостях соревновался с прошлогодним финалистом "Кливленд Кавальерс", передает корреспондент УНН.

По итогам выступления в первом промежутке четверти наш "бигмен" отличился слэм-данком, а также запомнился тремя промахами, когда одним прикосновением добивал мяч в корзину.

Благодаря успешным действиям и 6 подряд набранным очкам Леня (слэм-данк после обыгрывания Томпсона, "евростепа", а также двум штрафным) команда украинца отыграла десятиочковое отставание и вышла вперед 54:52.

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Во второй половине украинец еще трижды поражал кольцо "Хокс" из игры, а также провел солидную работу в защите в трехсекундной зоне. В одном из эпизодов Лень дважды подряд поставил блок-шота главной звезде "Кавс" Кевину Лаву.

В результате первая победа "Атланты" в сезоне - 133: 111, а на счету нашего центрового дабл-дабл 16 очков (7/11 двухочковые, 0/1 трехочковые, 2/2 штрафные), 11 подборов, а также 4 передачи и 4 блок-шота за 32:21 минуты проведенные на паркете.

Отметим, что данная игра стала для Леня лучшей в сезоне по очкам, подборам, передачами и блок-шотами.