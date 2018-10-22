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Послы G7 приветствуют новую договоренность между Украиной и МВФ

Послы G7 приветствуют новую договоренность между Украиной и МВФ

КИЕВ. 22 октября. УНН. Послы "Большой семерки" приветствуют соглашение достигнутое между МВФ и украинскими властями по новой договоренности "Stand-By". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter канадского председателя группы поддержки послов G7. 

"Послы "Большой семерки" приветствуют соглашение достигнутое между МВФ и украинскими властями по новой договоренности "Stand-By", которая есть ключевым шагом на пути обеспечения будущей экономической стабильности в Украине и продолжения экономического роста", - сказано в сообщении.

Напомним, уполномоченный персонал МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект документа  о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, G7, договор
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