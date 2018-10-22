В Киеве на выходных будут ярмарковать
КИЕВ. 22 октября. УНН. На выходных в столице с целью более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции будут проведены традиционные ярмарки. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает УНН.
27 октября (суббота):
• в Голосеевском районе - ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
• в Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
• в Деснянском районе - ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. М. Цветаевой (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского);
• в Днепровском районе - б-р Амвросия Бучмы, 2-10;
• в Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
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• в Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7;
• в Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
• в Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в границах улиц М. Донца и Героев Севастополя, 35-А);
• в Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17;
28 октября (воскресенье):
• в Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
• в Печерском районе - ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
• в Святошинском районе - ул. Академика Вернадского, 79;
• в Соломенском районе - ул. Федора Эрнста, 14-А;
• в Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.