В Киеве на выходных будут ярмарковать

КИЕВ. 22 октября. УНН. На выходных в столице с целью более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции будут проведены традиционные ярмарки. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает УНН.

27 октября (суббота):

• в Голосеевском районе - ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;

• в Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

• в Деснянском районе - ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. М. Цветаевой (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского);

• в Днепровском районе - б-р Амвросия Бучмы, 2-10;

• в Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;

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• в Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7;

• в Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

• в Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в границах улиц М. Донца и Героев Севастополя, 35-А);

• в Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17;

28 октября (воскресенье):

• в Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);

• в Печерском районе - ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

• в Святошинском районе - ул. Академика Вернадского, 79;

• в Соломенском районе - ул. Федора Эрнста, 14-А;

• в Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.