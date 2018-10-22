В Украине запретили один из препаратов для лечения Паркинсона

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Юмекс", которым лечат болезнь Паркинсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Юмекс", таблетки по 5 мг № 50, серии 7V001, венгерского производства в связи с отзывом препарата украинской компанией", - говорится в сообщении.

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Все аптеки должны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие всех серий лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю) и уведомить территориальный орган Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.



Справка УНН: "Юмекс" используется для лечения болезни Паркинсона или симптоматического паркинсонизма.

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Как сообщал УНН, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Клопидогрел".