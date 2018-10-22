Кассовый рекорд: "Сумасшедшая свадьба" собрала уже более 40 млн грн

КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинский фильм "Сумасшедшая свадьба" установил новый кассовый рекорд - собрал более 40 млн грн. Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко в Facebook, передает УНН.

Как отметил председатель Госкино, после выхода "Сумасшедшей свадьбы" в прокат ленту посмотрели 471 587 человек.

"Поздравляю всех с новым рекордом бокс-офиса украинского фильма на собственном рынке!" - написал Ильенко.

Как сообщал УНН, презентация первого трейлера украинской комедии "Сумасшедшая свадьба" состоялась в Одессе в рамках Одесского международного кинофестиваля.