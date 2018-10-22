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Лавров пригласил помощника Трампа на рабочий обед

Лавров пригласил помощника Трампа на рабочий обед

КИЕВ. 22 октября. УНН. В России началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в формате рабочего обеда. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.

"В особняке МИД началась встреча Сергея Лаврова и Джона Болтона в формате рабочего обеда", - написала Захарова, добавив фото с официальной встречи.

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Ранее советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву ради улучшения отношений РФ и США и обсуждения проблемных моментов в отношениях между странами.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Россия, Сергей Лавров, встреча
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