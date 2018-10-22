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Стало известно, сколько украинцев пострадали от торговли людьми

Стало известно, сколько украинцев пострадали от торговли людьми

КИЕВ. 22 октября. УНН. По данным Минсоцполитики, на сегодняшний день в Украине 635 человек получили статус пострадавших от торговли людьми. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.

"Министерство социальной политики Украины информирует, что официально количество лиц, получивших статус пострадавших от торговли людьми составляет 635 человек. Одновременно по данным Национальной полиции, количество таких пострадавших составляет 1050 человек. Указанная информация базируется на личных обращениях в органы социальной защиты, а также по уголовных производств в отношении нарушения прав этих граждан", - отметили в ведомстве.

При этом в министерстве добавили, что Международная организация миграции недавно обнародовала данные относительно 200 тыс. граждан Украины, пострадавших от торговли людьми. Как отметили в Минсоцполитики, методика расчетов такого показателя организацией неизвестна.

Напомним, в Ивано-Франковской области преступная группировка два года содержало в трудовом рабстве 32 человек, в том числе детей.

Источник: УНН
Теги: торговля людьми, Украина, Минсоцполитики
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