Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 23 октября 2018 03:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина и Польша могут до конца года показать прогресс по историческим вопросам - Розенко
Украина и Польша могут до конца года показать прогресс по историческим вопросам - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3840
Версия для печати

Футболиста "Мариуполя" признано лучшим футболистом тура в чемпионате Украины

Футболиста "Мариуполя" признано лучшим футболистом тура в чемпионате Украины

КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 12 тура чемпионата УПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

По итогам голосования победу одержал нападающий “Мариуполя” Андрей Борячук, который в матче с “Зарей” сделал дубль. Он значительно опередил вингера “Александрии” Дмитрия Шастала.

Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Как сообщалось ранее, Борячук также становился победителем в номинации лучший футболист УПЛ и в 20-м туре прошлого сезона.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.