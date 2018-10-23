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Стивенс и Бертенс одержали первые победы на Итоговом турнире WTA

Стивенс и Бертенс одержали первые победы на Итоговом турнире WTA

КИЕВ. 23 октября. УНН. Двумя матчами началась борьба в “Красной группе” Итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре, передает корреспондент УНН.

В противостоянии 4 и 6 ракеток мира оказалась сильнее американка Слоан Стивенс, которая победила более высокую по рейтингу японку Наоми Осаку — 7:5, 4:6, 6:1.

По 2:00 и 26 минут матча Осакка подала 7 эйсов против одного у американки и допустила на две двойные ошибки меньше — 4:6. Зато Стивенс реализовала 7 брейк-пойнтов против 4 у японки.

В другом противостоянии вторая ракетка мира Кербер уступила голландцы Бертенс — 6:1, 3:6, 4:6.

Добавим, во втором туре “Красной группы” сойдутся между собой победительницы первых баталий Бертенс — Стивенс, а в другой игре произойдет противостояние Кербер и Осаки.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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