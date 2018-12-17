Сегодня в Брюсселе состоится Совет ассоциации Украина-ЕС

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится 17 декабря в Брюсселе, во время него Украина и Европейский Союз определят приоритеты дальнейшего сотрудничества, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Также во время мероприятия партнеры подведут итоги сотрудничества за весь период действия Соглашения об ассоциации с начала его временного применения.

Что касается вопросов, которые будут затронуты во время заседания, то речь пойдет о секторальной интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС. Кроме того, Украина и ЕС должны ввести новую повестку дня в сфере юстиции, свободы и безопасности и упростить таможенные формальности в торговле.

Кроме того, во время нынешнего Совета ассоциации партнеры должны заключить ряд важных финансовых сделок. В частности, они будут касаться поддержки Украины со стороны ЕС в сфере управления государственными финансами (EU4PFM), энергоэффективности (EE4U-II) и технического сотрудничества (TechnicalCooperationFacility 2018). Также планируется подписание соглашений относительно лучших навыков для современной Украины (EU4Skills: BetterSkillsforModernUkraine) и содействия человеческим контактам (PeopletoPeopleContactsProgramme: HouseofEurope).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня в Брюсселе.

"В течение дня - встречи с руководством ЕС, участие в 5-м заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, переговоры в Еврокомиссии. Мы проанализируем ход выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС и обозначим планы секторального взаимодействия", - сообщил он в Twitter.