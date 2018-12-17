Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 декабря 2018 03:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Взрывы в Калиновке: завершено 20 судебных экспертиз
Взрывы в Калиновке: завершено 20 судебных экспертиз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
45795
Версия для печати

В ООН сегодня рассмотрят резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей

В ООН сегодня рассмотрят резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Генеральной ассамблеи ООН в понедельник будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей, к разработке которого присоединились более 40 стран. Об этом сообщил накануне Президент Петр Порошенко, передает УНН.

"17 декабря в Нью-Йорке в ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей", - сообщил Президент.

По его словам, Украина инициировала этот процесс. "И по состоянию на сейчас уже 41 страна согласились быть соавторами этой резолюции", - отметил он.

"Мы очень надеемся, что этот достаточно сильный документ завтра (17 декабря - ред.) будет проголосован в самой высокой инстанции в мире - Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций", - сказал Петр Порошенко.

Президент также добавил, что ведется активная работа по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины и он рассчитывает на поддержку партнеров нашей страны. "Украина активно ведет работу по формулированию пакета санкций, связанных с актом агрессии в Азово-Черноморском бассейне", - сообщил Президент.

Напомним, Украина проинформировала членов ГА ООН о действиях России на Азове.

Источник: УНН
Теги: ООН, Черное море, Азовское море, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.