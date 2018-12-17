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Украина и ЕС подписали соглашения о финансировании совместных программ

Украина и ЕС подписали соглашения о финансировании совместных программ

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина и Европейский Союз подписали соглашения о финансировании ряда совместных программ. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в понедельник находится в Брюсселе для участия в заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, передает УНН.

"Подписали соглашения о финансировании совместных программ - по энергоэффективности, технического сотрудничества, поддержки молодежи, реформы системы государственных финансов и улучшение транспортного сообщения", - написал Гройсман в Twitter.

Также он отметил, что с Высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини "обсудили санкционные политику и ситуацию в Азовском море".

Напомним, пятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится 17 декабря в Брюсселе, во время него Украина и Европейский Союз определят приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Источник: УНН
Теги: Украина, Украина-ЕС, соглашение, финансирование
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