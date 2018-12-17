Новости: Политика
Понедельник, 17 декабря 2018, 10:43 • Саша Картер • 18435
В Крыму в поддержку захваченных моряков развернули флаг Украины
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В оккупированном Крыму на горе в районе Ласпинского перевала волонтеры InformNapalm развернули флаг Украины в поддержку захваченных у Керченского пролива украинских военных моряков. Активисты опубликовали видео в YouTube, передает УНН.
"Волонтеры InformNapalm у Храма Солнца, в Крыму, развернули флаг Украины и прочитали стихотворение с призывом: "Атакуйте соколы, Слава Украине!" - отметили активисты.
Сообщается, что волонтеры также оставили "отпечаток на память".
Как сообщал УНН, ранее у стен здания МИД в знак поддержки моряков подняли флаг ВМС Украины.
Таким же образом пленных моряков поддержал крупнейший производитель курятины "Мироновский хлебопродукт".
Источник: УНН