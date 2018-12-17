Варфоломея пригласили в Раду

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в украинский парламент. Об этом он сообщил в понедельник в ходе заседания согласительного совета ВР, передает корреспондент УНН.

"Я приглашаю Всесвятийшого патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить с Верховной Рады Украины. Я убежден, что мы должны достойно почтить этого выдающегося человека, мужественную личность, навсегда вписаную в историю Украины", - сказал Парубий.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковт Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Вселенский патриарх подтвердил, что Томос украинской церкви дадут в Сочельник, 6 января.