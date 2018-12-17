Заседание синода УПЦ МП экстренно созвали в Киеве

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Внеочередное заседание синода Украинской православной церкви Московского патриархата началось в понедельник на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры для обсуждения "вызовов, которые сейчас стоят" перед УПЦ МП. Об этом говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, передает УНН.

"17 декабря 2018 года в резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры началось внеочередное заседание Священного синода Украинской Православной Церкви (МП - ред.)", - говорится в сообщении.

По информации отдела, заседание возглавляет глава УПЦ МП Онуфрий.

На заседании синода присутствуют постоянные члены - митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, секретарь священного синода УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, а также временные члены синода митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем, епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

"Во время работы заседания священного синода УПЦ (МП - ред.) будут рассмотрены вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской Православной Церковью (МП - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, объединительный собор украинских православный церквей в субботу, 15 декабря, утвердил устав автокефальной поместной Православной церкви Украины. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

РПЦ после этого пообещала, что УПЦ МП продолжит работу в Украине после автокефалии.