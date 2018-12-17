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Лавров: признав "Л/ДНР", Россия потеряет остальную Украину

Лавров: признав "Л/ДНР", Россия потеряет остальную Украину

Сергей Лавров

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Признав так называемые "ЛНР" и "ДНР", Россия потеряет отношения с остальной Украиной. Такое заявление сделал в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, почему Россия не признает псевдоформирования в ОРДЛО, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - сказал он в прямом эфире одной из российских радиостанций.

Глава МИД РФ заявил об "украинском режиме" и сказал, что он "имеет все черты нацистского и неонацистского".

Отвечая на вопрос о том, почему Москва не прекращает отношения с Киевом, Лавров подчеркнул: "У нас есть отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти...".

Как сообщал УНН, в МИД РФ считают, что украинская власть якобы планирует осуществить "вооруженную провокацию" на админчерте материковой Украины и оккупированного Крыма в конце декабря.

Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, Россия, МИД РФ, Сергей Лавров
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