ЕС планирует направить оценочную миссию в Украину в начале 2019 года

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Европейский Союз готов усилить свою поддержку Украине, в частности областям, пострадавшим в результате боевых действий. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам пятой встречи совета ассоциации Украина-ЕС, передает УНН.

"ЕС готов принять меры по дальнейшему усилению своей поддержки, в частности в пользу пострадавших районов Украины. В этом контексте ЕС планировал направить оценочную миссию в Украину в начале 2019 года", - говорится в заявлении.



Как сообщал УНН, Верховная Рада должна в феврале проголосовать изменения в Конституцию во втором чтении по закреплению членства в ЕС и НАТО.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Послы стран ЕС утвердили продолжения экономических санкций против РФ