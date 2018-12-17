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Совет ассоциации обсудил поддержку ЕС региона Приазовья

Совет ассоциации обсудил поддержку ЕС региона Приазовья

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Совет ассоциации Украина-ЕС обсудил возможности предоставления целевой поддержки Евросоюза для областей, прилегающих к Азовскому морю. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам пятой встречи Совета ассоциации Украина-ЕС, передает УНН.

"Совет ассоциации выразил крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией в Керченском проливе и Азовском море, нарушением Россией международного права, а также дальнейшей милитаризацией в этом районе", - говорится в заявлении.

В ЕС считают, что "нет оправдания применению военной силы Россией".

Совет ассоциации также призвал Россию немедленно освободить захваченные украинские судна и 24 задержанных моряка, а также обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом.

"Европейский союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией и полон решимости действовать определенным образом в тесной координации со своими международными партнерами. Совет ассоциации обсудил возможности предоставления целевой поддержки ЕС для областей, прилегающих к Азовскому морю", - говорится в заявлении.

Ранее ЕС на фоне эскалации на Азове заявил о готовности усиливать поддержку Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Азовское море, Украина-ЕС, совет
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