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Комиссия Украина-НАТО соберется в Брюсселе

Комиссия Украина-НАТО соберется в Брюсселе

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во вторник, 18 декабря, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО. Его анонсировали в пресс-службе НАТО, передает УНН.

"Во вторник, 18 декабря 2018 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе. Госпожа Иванна Климпуш-Цинцадзе также примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО", - сообщили в НАТО.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт поддерживает территориальную целостность Украины, но следует своей политике в отношении нацменьшинств, и не будет поддерживать проведение Комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока в Украине будут нарушаться права венгерского нацменьшинства.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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