КИЕВ. 17 декабря. УНН. В ООН заявили, что законодательство РФ о противодействии экстремизму "вселяет страх", передает УНН со ссылкой на очередной доклад о ситуации с правами человека в Украине.

"При отсутствии каких-либо признаков улучшения общей ситуации с правами человека в Крыму, Российская Федерация продолжила внедрять и применять на полуострове свою правовую систему в нарушение своих обязательств, как оккупационного государства, согласно четвертой Женевской конвенцией. УВКПЧ задокументировало 44 нарушений прав человека в Крыму", - говорится в отчете.



В УВКПЧ отметили, что среди случаев, в частности, произвольное применение в Крыму органами власти Российской Федерации законодательства о противодействии экстремизму, что "подавляет инакомыслие, внушает страх и не позволяет людям пользоваться свободой выражения мнений и свободой объединения".



Раннее, в ООН назвали количество погибших на Донбассе гражданских за три месяца.