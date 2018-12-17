За год пограничники оформили 13 миллионов перемещений из ОРДЛО

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Государственной пограничной службе обнародовали статистику по пересечениям границы и линии разграничения в 2018 году. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

“Всего с начала года пограничники Донецко-Луганского регионального управления оформили через линию разграничения в КПВВ более 13 миллионов человек (для сравнения — всего в пунктах пропуска через государственную границу Украины оформлено 78,5 миллионов человек)”, — говорится в сообщении.

С начала 2018 года во время несения службы пограничные наряды обнаружили более 1 тыс. чужих, поддельных и недействительных документов, в 60 случаях изъяли оружие, взрывчатку и боеприпасы, были задержаны более 150 кг наркотических веществ, прекращено перемещение контрабандных товаров на более 43 миллионов гривен.

Ранее в ООН назвали количество погибших мирных жителей в Донбассе за последние три месяца.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия происходят между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Пропуск граждан происходит по пропускам через КПВВ.

Кроме того, с АРК установлена административная граница. Это произошло после 16 марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума.