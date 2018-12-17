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Турчинов ответил на инсинуации Лаврова

Турчинов ответил на инсинуации Лаврова

Александр Турчинов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны прокомментировал Александр Турчинов “точную информацию российского МИД по поводу украинского наступления”. Об этом сообщила пресс-служба СНБО Украины, передает УНН.

“Разоблаченное” главой российского МИД Сергеем Лавровым “запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ”, как и другие его пассажи, вроде “нацистского” и “неонацистского режима” и т.п., можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: “Бред сивой кобылы!”, Простите, “сивого мерина”, — сказал Секретарь СНБО Украины.

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Как сообщал УНН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы украинская власть планирует осуществить “вооруженную провокацию” на админграницах материковой Украины и оккупированного Крыма в конце декабря.

О статусе оккупированного Донбасса он также сделал заявление, отгородившись от охваченных войной территорий, которые де-факто оказались на положении регионов с замороженным конфликтом.

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал эскападу Лаврова “абсолютной выдумкой”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, МИД РФ, Сергей Лавров, Украина, Александр Турчинов, наступление
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