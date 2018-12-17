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УПЦ МП запретила служить двум митрополитам и четырем клирикам из-за Собора

УПЦ МП запретила служить двум митрополитам и четырем клирикам из-за Собора

КИЕВ. 17 декабря. УНН. За участие в Объединительном соборе 15 декабря двое митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были уволены из епархии. Об этом говорится в тексте обращения к архипастырям, пастырям, монашествующим и верующих по итогам внеочередного заседания синода УПЦ МП, передает УНН.

"...Священный синод (УПЦ МП - ред.) вынужден был уволить от управления епархией и наложить запрет в священнослужении на Преосвященного митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретить в священнослужении Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра", - говорится в сообщении.

При этом в УПЦ МП добавили, что участие этих митрополитов в Соборе 15 декабря стало "уклонением в раскол". На места уволенных уже назначили других священнослужителей.

Кроме того, УПЦ МП принял решение запретить священнослужения своим четырем клирикам: архимандриту Дорофею (Маркевичу), протоиерею Петру Зуеву, протоиерею Богдану Гулямову и протодиакону Ростиславу Воробию "без права причастия Святых Христовых Таин" за участие в Соборе.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: церковь, УПЦ МП
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