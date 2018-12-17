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Аваков назвал условия продолжения военного положения

Аваков назвал условия продолжения военного положения

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Если Россия осуществит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника. Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", - сказал Арсен Аваков.

Арсен Аваков выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны России не произойдет: "Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится к новому году и усилиями дипломатов мы вернем оккупированных территориях".

Аваков также подчеркнул, что последние пять лет пограничники, Нацгвардия, полиция и ГСЧС находятся в напряжении, но в наибольшем напряжении - пограничники.

"У нас не стандартная, гибридная ситуация. Мы должны развивать пограничные подразделения, которые находятся по существу в средние страны наряду с оккупированными территориями. Функция пропуска наших граждан через линию разграничения не простая, здесь много и оперативной работы и дополнительных функций. МВД должно обеспечивать компетентную работу каждого из вас", - отметил Арсен Аваков.

Напомним, сегодня продолжает существовать угроза вторжения вооруженных сил Российской Федерации на суверенную территорию Украины.

Источник: УНН
Теги: МВД, Россия, Арсен Аваков, Украина, агрессия
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