АМКУ рекомендовал Минздраву распространить референтное ценообразование на все лекарства с Нацперечня

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Антимонопольный комитет рекомендовал Минздраву распространить референтное ценообразование на все лекарства, включенные в Национальный перечень. Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди на своей странице в Facebook, передает УНН.

Кроме того, по данным Панаиотиди, АМКУ рекомендовал Минздраву внедрить электронные реестры пациентов по направлениям заболеваний, которые лечатся за средства государственного и/или местных бюджетов.

"Также обсудили с Минздравом вопрос биоэквивалентности лекарственных средств и шагов, и планов, которые Министерство делает на пути к решению этого вопроса", - написала она.

Государственный уполномоченный уточнила, что соответствующие рекомендации имеют целью предотвратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и условий, им способствующих.

Как писал УНН, по мнению народных депутатов, из-за антиконкурентных действий со стороны сетевых аптек, цены на лекарства в Украине неоправданно завышены.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю. Против законопроекта выступили сетевики, в то же время мелкий и средний бизнес его полностью поддержали.

Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов. Голосование за документ планируется после Нового года.