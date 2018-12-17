Вооруженные силы получили очередную партию бронированных автомобилей "Варта"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" досрочно передало Вооруженным Силам Украины очередную партию специализированных бронированных автомобилей "Варта". Об этом передает УНН со ссылкой Украинський милитарный портал.

"Мы уже получаем новые танки Т-80, один из батальонов вооружается специальными бронеавтомобилями "Варта", а другой - украинской разработкой от Николаевского бронетанкового завода БТР-7 (БТР-70ДИ)" - рассказал командир 35-й бригады морской пехоты полковник Николай Палас.

Ранее, командир 35-й бригады морской пехоты полковник Николай Палас рассказал, что на вооружение бригады поступают бронеавтомобили "Варта" и БТР-70Ди. Эта партия складатиметься14 бронированных машин.

Поэтому стоит ожидать поступления досрочно переданной техники именно к этой вновь воинской части.

Напомним, во время действия военного положения в десяти областях Украины в подразделения Вооруженных сил Украины планируют доставить около 300 единиц военной техники. Об этом сказал на брифинге старший офицер управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа.