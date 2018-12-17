МИД разоблачило двойные стандарты "рупора Кремля"
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины распространило комментарий МИД Украины по поводу недавних высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины, передает УНН.
“В Украине уже даже не удивлены, насколько российская дипломатия превратилась в орудие лжи Кремля, обвиняя Украину в ”подготовке провокаций“", - говорится в комментарии МИД.
По словам украинских дипломатов, подобные заявления являются очередной информационной операцией.
“На самом деле, это Россия развернула на границе с Украиной более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы ”Искандер“, передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины. Только за последние два месяца количество российских танков на нашей границе увеличилось на 300 единиц”, - отметили в украинском МИД.
Вспоминая инцидент 25 ноября 2018 года, в МИД отмечают, что Москва совершила открытые акты вооруженной агрессии в Керченском проливе и Черном море.
“Теперь министр Лавров пугает Украину и международное сообщество ”провокациями“, ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала”, — подчеркнули в комментарии.
Также в МИД напомнили, что 17 декабря планируется одобрение резолюции ГА ООН “Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей”.
“Суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен, но не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем”, — подытожили в Министерстве иностранных дел.
Как сообщал УНН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы украинская власть планирует осуществить “вооруженную провокацию” на админграницах материковой Украины и оккупированного Крыма в конце декабря.