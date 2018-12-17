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Санкции против РФ из-за агрессии на Азове могут ввести через месяц или два - Волкер

Санкции против РФ из-за агрессии на Азове могут ввести через месяц или два - Волкер

КИЕВ. 17 декабря. УНН. ЕС может ввести дополнительные санкции против России из-за ее агрессии в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы. Об этом во время онлайн брифинга в Брюсселе заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент УНН.

"Часть дискуссий, которые я имел с коллегами из ЕС ранее в этот день - о том, что у нас есть пакет санкций в отношении Крыма, еще один связанный с неспособностью России соблюдать минские соглашения, и мы также говорили о том, что должно быть относительно Азовского моря. В Европе будут дебаты относительно того, будет ли это третий пакет, или пакет санкций, связанных с Крымом", - сказал Волкер.

По его словам, партнеры сходятся во мнении, что необходим ответ дополнительными санкциями на то, что произошло.

"Я не удивлюсь, если таковые появятся в течение месяца или двух", - заявил он.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на сегодня нет признаков, что Россия освободит захваченных у Керченского пролива украинских моряков к рождественским праздникам.

Напомним, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции, Украина, Азовское море
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