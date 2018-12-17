В ООН сегодня ночью рассмотрят резолюцию про милитаризацию Черного и Азовского морей

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Генеральной ассамблеи ООН сегодня ночью, в 22:00, будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей, к разработке которого присоединились более 40 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

"Сегодня Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции" Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей ", которая была инициирована Украины. Начало в 22:00 ч ", - говорится в сообщении.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко уже сообщал, что 17 декабря будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей. По его словам, Украина инициировала этот процесс. Он также добавил, что уже 41 страна согласились быть соавторами этой резолюции.

Напомним, Украина проинформировала членов ГА ООН о действиях России в Азове.