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Итоги трехлетней деятельности семейной компании Рыбалки: 86 дел с уголовным привкусом

Итоги трехлетней деятельности семейной компании Рыбалки: 86 дел с уголовным привкусом

КИЕВ. 18 декабря. УНН. За последние три года ООО "Витафудз" фигурировало в 86 уголовных судебных делах. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.

Всего у компании 99 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.

Размер уставного капитала "Витафудз" составляет 100 тыс. грн.

Отметим, что ООО "Витафудз", согласно постановлению Печерского райсуда, входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.

Основатель компании - Сергей Горобец.

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Напомним, ранее не одну семейную компанию радикала Рыбалки поймали на оффшорных операциях.

Еще одна фирма - ООО "Снэк Экспорт" - фигурирует в уголовном производстве СБУ по подозрению в финансировании терроризма. Следователи установили факт поставки снеков семейного бизнеса Рыбалки на оккупированные территории так называемой "ЛНР". Отметим, что ООО "Снек экспорт" принадлежит непосредственно отцу народного избранника - Виктору Рыбалке.

Источник: УНН
Теги: Украина, бизнес, уголовное производство, Сергей Рыбалка
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