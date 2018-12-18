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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированный Украиной проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей, к разработке которого присоединились более 40 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

"СРОЧНО Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН.

Добавляется, что за резолюцию проголосовали 66 членов Генассамблеи, против 19.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко уже сообщал, что 17 декабря будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей. По его словам, Украина инициировала этот процесс. Он также добавил, что уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции.

Напомним, Украина проинформировала членов ГА ООН о действиях России на Азове.

Основные элементы резолюции:

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Генассамблея ООН
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