Политзаключенный Кремля Клых написал письмо о критическом состоянии его здоровья

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинский политзаключенный Станислав Клых в своем письме к правозащитникам сообщил, что находится в критическом состоянии, возможно, у него гангрена, а также есть подозрения на рак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованное письмо политзаключенного в Facebook на странице российской активистки Марии Рябиков.

Станислав Клых в своем письме сообщил, что у него критическая ситуация здоровья. Есть все подозрения, что он заболел раком, а также возможно имеет гангрену.

"Надеюсь на обмен перед Новым годом, но думаю события в Керченском проливе сильно усложнили ситуацию. Начал отказываться от еды, хочу перейти на полную голодовку, честно говоря, надоело так жить", - написал политический заключенный.

Клых также добавил, что его перевозят в больницу Челябинска.

"Он хочет огласки, отчаялся ждать обмена, поэтому снова думает о том, чтобы объявлять голодовку несмотря ни на что. Может как-то способствовать распространению информации, прошу в этом помочь", - отмечает Рябикова.

В своем письме Клых попросил активистов, чтобы те позвонили и поддержали его родителей.

Ранее украинский политзаключенный Станислав Клых написал письмо украинскому режиссеру Олегу Сенцов, осужденному в РФ.