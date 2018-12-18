Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 декабря 2018 15:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11955
Версия для печати

Протесты в Венгрии: группа депутатов прорвалась на телеканал

Протесты в Венгрии: группа депутатов прорвалась на телеканал

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время антиправительственных протестов в Венгрии группа из 15 депутатов в понедельник, 17 декабря, прорвалась сквозь охрану в здание общественного телеканала MTV. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как отмечается в издании, “народные избранники хотят зачитать в обращении к нации петицию протестующих”.

Добавляется, что двух депутатов выгнали из помещения телеканала, однако 13 человек по состоянию на вечер понедельника находились там, отказываясь выполнить требование полиции покинуть помещение.

“На видеокадрах, снятых в помещении, видно, что некоторые из депутатов лежат на полу, чтобы их не могли вытолкнуть”, — добавляется в издании.

Петиция, которую законодатели хотят зачитать, содержит пять требований, среди которых, в частности, отмена так называемого “закона о рабстве”, уменьшение сверхурочного времени работы для полиции, а также требование независимого правосудия и честных СМИ.

Как сообщал УНН, во время антиправительственных протестов в Будапеште протестующие начали бросать дымовые гранаты в сторону полиции, которая ответила слезоточивым газом.

Напомним, тысячи венгров вышли на акцию протеста против нового законопроекта о труде, который сами протестующие успели назвать “рабским”. Изменения в трудовой кодекс столкнулись с интенсивной критикой, которая привела к самому крупному уличному протесту в стране за этот год.

Потенциальные нововведения в законодательстве могут обернуться для граждан Венгрии двумя дополнительными рабочими часами до среднего рабочего дня (или дополнительным рабочим днем в неделю).

Согласно предложенному законопроекту, работодателям гарантируются дополнительные сверхурочные 250 часов в год на каждого работника. Что касается других часов, им придется получить согласие работников.

Источник: УНН
Теги: Венгрия, протесты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.