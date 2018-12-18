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Япония купит больше военной техники для противодействия Китаю и России

Япония купит больше военной техники для противодействия Китаю и России

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В ближайшие пять лет Япония ускорит расходы на передовые истребители-невидимки, ракеты дальнего радиуса действия и другое оборудование, чтобы поддержать американские войска, которые стоят перед вооруженными силами Китая в Западной части Тихого океана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Планы является ярким свидетельством того, что Япония намерена стать региональной державой, поскольку Китай наращивает военную мощь, а возрождается Россия давит на своего союзника США.

“Соединенные Штаты остаются самой могущественной страной в мире, но национальное соперничество нарастает, и мы признаем важность стратегической конкуренции с Китаем и Россией, поскольку они бросают вызов в региональном порядке”, — говорится в очерке десятилетней программы обороны, утвержденной премьер-министром Синдзо Абэ в вторник.

В документе говорится, что Соединенные Штаты, а также страны, которые за ними следуют Китай, Северная Корея и Россия, являются странами, которые больше всего повлияли последние военные взгляды Японии.

Как сообщал УНН, Япония планирует оснастить войска Национальных Сил Самообороны новыми технологиями, которые могли бы осуществлять кибернетические атаки.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Китай, Япония, вооружение
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