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МИД отреагировал на принятие ГА ООН "крымской" резолюции

МИД отреагировал на принятие ГА ООН "крымской" резолюции

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Принятие резолюции Генассамблеи ООН "Проблема милитаризации АР Крым, а также частей Черного и Азовского морей" показало четкую позицию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения агрессии РФ, новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно принятия соответствующей резолюции ГА ООН, передает УНН.

"Принятие 17 декабря 2018 года резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" показало четкую позицию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения агрессии РФ", - говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, несмотря на отчаянные потуги РФ навредить одобрению документа, ГА ООН в очередной раз "осудила временную оккупацию Крымского полуострова РФ как государством-оккупантом и послала четкий сигнал о непризнании попытки его аннексии". "РФ должна забрать свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить незаконную оккупацию территории Украины", - указали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Оккупация Крыма, угроза или применение силы против территориальной целостности и политической независимости Украины нарушает обязательства, взятые Россией при подписании Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум)", - говорится в заявлении.

"Резолюция выражает решительную обеспокоенность международного сообщества неоправданным применением РФ силы против трех кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года в Черном море, в результате чего был серьезно ранены отдельные члены украинских экипажей, и призывает РФ немедленно освободить украинские корабли и личный состав", - сообщили в МИД.

В украинском дипведомстве указали, что во время российской оккупации Крым превратился в мощную военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности не только Черноморского региона, но и Средиземноморья и Ближнего Востока.

"Резолюция содержит призыв к РФ прекратить препятствовать законному праву на свободу судоходства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе в соответствии с международным правом, в частности Конвенции ООН о морском праве 1982 года", - добавили в МИД.

Важным элементом резолюции, как отмечается, является "осуждение построения и открытия РФ Керченского моста, а также увеличения военного присутствия РФ в акваториях Черного и Азовского морей".

"Широкая поддержка нашей позиции по Крыму и осуждение милитаризации Черного и Азовского морей является четким сигналом для РФ: российские преступления и провокации не остаются без внимания мирового сообщества, а государство-агрессор понесет ответственность за правонарушения", - отметили в МИД Украины.

Украина, как сообщается, подтверждает свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта. "В этой связи новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей", - отметили в МИД.

Украина благодарна каждому государству, отдавшему свой голос за резолюцию ГА ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Напомним, ГА ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Крым, Украина, оккупация, Черное море, Азовское море, агрессия, Генассамблея ООН
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