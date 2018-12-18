Стало известно, кто в ООН проголосовал против "крымской" резолюции

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Против резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" проголосовали 19 государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные постоянного представительства Украины при ООН.

"Государства, которые голосовали против "крымской" резолюции: 1. Армения; 2. Беларусь; 3. Боливия; 4. Бурунди; 5. Камбоджа; 6. Куба; 7. КНДР; 8. Иран; 9. Лаос; 10. Мьянма; 11. Никарагуа; 12. Россия; 13. Сербия; 14. Южный Судан; 15. Судан; 16. Сирия; 17. Узбекистан; 18. Венесуэла; 19. Зимбабве", - сообщили в постпредстве.

Как сообщал УНН, 66 государств поддержали резолюцию ГА ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", воздержались - 72.

В МИД Украины заявили, что новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей.