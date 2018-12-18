Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 декабря 2018 15:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
43605
Версия для печати

Стало известно, кто в ООН проголосовал против "крымской" резолюции

Стало известно, кто в ООН проголосовал против "крымской" резолюции

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Против резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" проголосовали 19 государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные постоянного представительства Украины при ООН.

"Государства, которые голосовали против "крымской" резолюции: 1. Армения; 2. Беларусь; 3. Боливия; 4. Бурунди; 5. Камбоджа; 6. Куба; 7. КНДР; 8. Иран; 9. Лаос; 10. Мьянма; 11. Никарагуа; 12. Россия; 13. Сербия; 14. Южный Судан; 15. Судан; 16. Сирия; 17. Узбекистан; 18. Венесуэла; 19. Зимбабве", - сообщили в постпредстве.

Как сообщал УНН, 66 государств поддержали резолюцию ГА ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", воздержались - 72.

В МИД Украины заявили, что новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Крым, Украина, оккупация, Черное море, Азовское море, агрессия, Генассамблея ООН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.