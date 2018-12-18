Великобритания разместила корабль Королевского флота в Черном море

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вчера, 17 декабря, в Черное море вошел корабль HMS Echo (H87) Королевский военно-морской флот Великобритании. Об этом передает УНН со ссылкой на Украинские милитаристский портал.

"Визит в Черное море проходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которые удалось достичь 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака", - говорится в сообщении.

В ноябре, в этом году, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявлял, что для того чтобы продемонстрировать поддержку Великобритании, в Черном море в 2019 году будет размещен корабль HMS Echo (H87).

Из-за обострения российской агрессии против украинских моряков и их захвата в нейтральных водах Черного моря, Великобритания выполнила свое обещание раньше. Так HMS Echo (H87) стал первым кораблем НАТО, что не имеет выхода к Черному морю, который вошел в акваторию с начала Керченского кризиса.

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Главное назначение HMS Echo (H87) - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций, также возможно использование в качестве корабля управления морскими операциями, противоминного применения (при этом возможно увеличение экипажа до 81 человека), поиска и идентификации подводных объектов. Корабль имеет повышенные условия комфорта для экипажа, который размещен в двухместных каютах (кроме командира и его помощника, которые живут в одноместных каютах). Для исполнения возложенных задач Enterprise оснащен самыми современными системами среди которых: сканеры бокового обзора, многолучевой и однолучевой эхолоты, оборудование для исследований проб воды на различных глубинах и почвы, магнометр, системы картографирования и исследования морского дна, и другие. Также есть один гидрографический катер который может действовать в определенной автономии от корабля-носителя.

Напомним, Великобритания в 2019 году разместит корабль Королевского флота в Черном море, чтобы продемонстрировать свою поддержку по обеспечению свободы плавания в регионе.



