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В ВР сегодня займутся трансплантологией, буллингом и детективной деятельностью

В ВР сегодня займутся трансплантологией, буллингом и детективной деятельностью

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во вторник парламент планирует рассмотреть блок по безопасности, в частности усилить ответственность за незаконное ношение военной формы (№9217), передает УНН.

Согласно проекту, также депутаты должны будут перенести сроки для полноценного запуска трансплантации органов (№9284). Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, отсрочка нужна в связи с тем, что Минздрав и Кабмин не успели подготовить необходимые сопроводительные нормативно-правовые акты, например, порядок предоставления письменного согласия донора на изъятие у него органов. Поэтому парламентарии предлагают перенести запуск трансплантологии еще на год - до 1 января 2020 года.

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В план работы включили законопроект о детективной деятельности для повторного рассмотрения с предложениями президента.

Кроме этого во вторник депутатами во втором чтении, как ожидается, будет рассмотрен законопроект об усилении ответственности за игнорирование ремней безопасности (№8492). За нарушение правил пользования ремнями безопасности планируют увеличить штраф с трех (51 грн) до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн). Также во втором чтении, согласно проекту, планируют рассматривать законопроект, который вводит понятие буллинг в школах и противодействия ему (№8584).

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Депутаты планируют рассмотреть проекты постановлений об изменениях в административно-территориальном устройстве районов в Луганской, Донецкой, Тернопольской и Полтавской области.

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Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, трансплантация, работа, политика, буллинг
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