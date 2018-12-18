Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 18 декабря 2018 15:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4995
Версия для печати

США требует возвращения украинских моряков

США требует возвращения украинских моряков

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео призвал, чтобы Россия немедленно отпустила украинских моряков. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы надеемся, что Россия вернет украинских моряков, которых продолжает удерживать, просто немедленно. Мы будем коллективно отрабатывать пакет ответов, которые должны продемонстрировать России, что такие действия - неприемлемы", - Майк Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия хочет использовать украинских моряков для давления на Киев - Уолкер

Напомним, посольство Украины в Вашингтоне выразило благодарность Соединенным Штатам и странам Карибского и Тихоокеанского регионов за поддержку во время Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Петр Порошенко, Майк Помпео
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.