В ГА ООН задокументировали преступление Кремля, что войдет в претензию Украины - Порошенко

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Генеральной ассамблеи ООН, которая приняла резолюцию относительно милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей, задокументировано очередное международное преступление Кремля, что станет частью консолидированной претензии Украины к российскому государству. Об этом заявил Президент Петр Порошенко по итогам голосования в ГА ООН, передает УНН.

"Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыму. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества относительно продолжающегося противоправного поведения Кремля. Цивилизованный мир крайне обеспокоен опасностью, которую несет Россия как на суше, так и на море. Благодаря солидарной поддержке союзников и партнеров с наивысшей мировой трибуны задокументировано очередное международное преступление Кремля, что станет частью консолидированной претензии Украины к российскому государству", - заявил Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, кто в ООН проголосовал против "крымской" резолюции

По словам Президента, агрессивно милитаризуя регион, Кремль продолжает дестабилизировать мировую стабильность и порядок. "Сначала, оккупацией украинского Крыма, он растоптал принцип нерушимости границ. А теперь хочет превратить Черноморско-Азовский регион на серую зону своего исключительного контроля. Сейчас под прицелом Кремля - не только свобода судоходства, но и режим нераспространения ядерного оружия", - добавил Глава государства.

"Недавний открытый акт агрессии против Украины в районе Керченского пролива еще раз подтвердил истинные намерения России и напомнил о том, что кремлевский поход против европейской безопасности набирает обороты", - отметил Порошенко.

Он назвал это настоящим вызовом для всей евроатлантической безопасности.

"Мировое сообщество едино в своей позиции - Кремль немедленно и безусловно должен освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли. Нынешняя резолюция также подчеркивает необходимость дальнейшей консолидации международных усилий для восстановления суверенитета и территориальной целостности, включая Крым, как единственного пути по восстановлению безопасности и стабильности в Европе", - резюмировал Президент.

Напомним, ГА ООН приняла резолюцию относительно милитаризации Черного и Азовского морей. В МИД Украины заявили, что новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей.