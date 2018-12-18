Епифаний убежден, что представителям УПЦ МП нужно время, чтобы перейти в единую церковь

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что представителям УПЦ МП нужно время, чтобы все осознать и перейти к единой Православной церкви Украины. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

"В течение десятилетий у нас были споры, но сегодня мы готовы забыть все и открыть новую страницу. Без этого мы не построим новое будущее", - сказал Епифаний.



Он добавил, что не согласен с мнением о том, что все представители УПЦ МП находятся под влиянием России.



"Им нужно время, чтобы все осознать и перейти к новой Украинской церкви", - подчеркнул глава единой Православной церкви Украины.



Напомним, результатами Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.



Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.