КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заверил, что захвата храмов УПЦ МП не будет, поскольку переход приходов в новую церковь должен происходить только добровольно. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Говоря о рисках захвата храмов УПЦ МП, Епифаний заверил, что этого не будет.



"Если мы будем проявлять насилие, то в будущем мы пожнем неприятные плоды такой деятельности", - заявил он, отвечая на вопрос о возможном захвате храмов УПЦ МП.



По его словам, переход приходов в новую церковь может происходить только добровольно - по соглашению прихожан.



"Мы знаем, что есть много таких приходов. Даже внутри некоторых приходов есть часть прихожан, которые готовы уже переходить. Однако, к сожалению, нет механизма, который позволил бы сделать это правильно", - заявил Епифаний.

Напомним, результатами Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.



Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.