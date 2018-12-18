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Епифаний заверил, что захвата храмов УПЦ МП не будет

Епифаний заверил, что захвата храмов УПЦ МП не будет

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заверил, что захвата храмов УПЦ МП не будет, поскольку переход приходов в новую церковь должен происходить только добровольно. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Говоря о рисках захвата храмов УПЦ МП, Епифаний заверил, что этого не будет.

"Если мы будем проявлять насилие, то в будущем мы пожнем неприятные плоды такой деятельности", - заявил он, отвечая на вопрос о возможном захвате храмов УПЦ МП.

По его словам, переход приходов в новую церковь может происходить только добровольно - по соглашению прихожан.

"Мы знаем, что есть много таких приходов. Даже внутри некоторых приходов есть часть прихожан, которые готовы уже переходить. Однако, к сожалению, нет механизма, который позволил бы сделать это правильно", - заявил Епифаний.

Напомним, результатами Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, церковь, Епифаний
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