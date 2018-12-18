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Как "не подкласть свинью" ко дню Святого Николая: совет от НАПК

Как "не подкласть свинью" ко дню Святого Николая: совет от НАПК

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напоминает, с какой суммы должностным лицам необходимо декларировать подарки во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщила пресс-служба Агентства на странице в Facebook, передает УНН.

"Уважаемый Святой Николай и все, кто передает через него поздравления субъектам декларирования! Напоминаем вам, что ваше безграничное щедрость при выборе подарка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненным к ним лицам стоит проявлять только к близким человек. В противном случае подарок на сумму от 1921 грн придется вернуть Святому Николаю назад ", - говорится в сообщении.

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В Назка также напомнили о запрете таким лицам получать подарки от подчиненных.

"Поэтому, чтобы не нанести своим руководителям лишних хлопот в виде протокола об административном правонарушении, не искушайте их своими подарками. Желаем вам, чтобы вашим финансовым возможностям в следующем году приятно удивился даже Святой Николай" !, - напомнили в Назка.

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Ранее в ДФС назвали, какой должна быть сумма новогоднего подарка , который не облагается налогом.

Источник: УНН
Теги: декларация, Новый год, святой Николай, Рождество Христово, НАПК, праздник
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