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Данные о зарплатах чиновников планируют свести в один реестр

Данные о зарплатах чиновников планируют свести в один реестр

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины в следующем году планирует завершить реформу министерств и запустить единый информационный ресурс с информацией обо всех чиновниках. Об этом рассказал на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации работы правительства на 2019, передает корреспондент УНН.

"Мы завершим реформы министерств через кадровое усиление реформаторсками при поддержке Евросоюза. Мы введем электронную систему управления человеческими ресурсами на государственной службе", - сказал он.

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Гройсман пояснил, что в едином электронном информационном ресурсе будет вся информация о количестве чиновников, об их зарплате, вакансии и тому подобное.

В сентябре у Президента сообщили, что в 2019 году госслужащим "заморозят" зарплаты.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин
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