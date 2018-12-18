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Донбасс первым введет евростандарты проверки состояния воды

Донбасс первым введет евростандарты проверки состояния воды

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Донбасс первым внедрит европейский мониторинг экологического состояния водных ресурсов. Это станет стратегическим шагом на пути к восстановлению экостабильности на Востоке страны. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак на странице в Facebook, передает УНН.

“Минприроды совместно с ОБСЕ создало новую информационную систему окружающей среды Донбасса. Цифровая онлайн-платформа даст каждому гражданину доступ к постоянно обновляющейся информации об экологических рисках, состоянии воздуха, воды и природоохранных территорий в регионе. Также создана программа мониторинга качества воды, стратегической водной артерии Востока, — реки Северский Донец”, - говорится в сообщении.

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Сотрудничество Минприроды и ОБСЕ в Украине продолжается с 2017 года. За это время в проекте “Оценка ущерба окружающей среде на Востоке” были наработаны инструменты мониторинга пострадавших в результате военных действий территорий, а также получена реальная картина состояния окружающей среды в Луганской и Донецкой области.

“Сегодня Украина на этапе внедрения интегрированного управления водными ресурсами. Это горизонтальная реформа во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, предусматривает подготовку Плана управления речным бассейном. Бассейн Дона станет первым практическим пилотом этой реформы. Донбасс должен первым почувствовать результаты евроинтеграционным реформ”, - отметил Остап Семерак.

По его словам, этот речной бассейн является основным источником воды для Харьковской, Донецкой и Луганской областей, включая территории, которые пострадали в результате военных действий.

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“Экологическое состояние бассейна Дона — это безопасность миллионов людей”, — подытожил Семерак.

Напомним, Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 года в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическими, гидроморфологическим, химическим и физико-химическим показателям.

Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.

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Источник: УНН
Теги: Донбасс, вода, Минприроды
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